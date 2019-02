Luís Amado rejeita "o exercício da porta giratória"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Não tenho exercício da porta giratória. Estive sempre no setor público e nunca fui ao privado. Agora, quando acabei a minha vida pública, decidi experimentar a esfera privada", afirmou Luís Amado, acusando o deputado do BE Jorge Costa, que questionou a passagem do antigo governante para o Banif, primeiro, e depois para a EDP, de o atingir na sua dignidade.