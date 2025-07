Luís Filipe Menezes é candidato do PSD à Câmara de Vila Nova de Gaia

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O nome do antigo presidente foi aprovado na sexta-feira pela concelhia do PSD de Gaia.



Luís Filipe Menezes foi eleito por três vezes consecutivas em Vila Nova de Gaia. Sempre com maioria absoluta - a primeira vez em 1997.



Com o anúncio da candidatura, o antigo presidente do PSD é o quarto a surgir na corrida às eleições autárquicas em Gaia.



Concorrem também o ex-secretário de Estado do PS João Paulo Correia, André Araújo da CDU e Daniel Gaio do Volt.