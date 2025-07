Luís Filipe Menezes é o candidato do PSD à Câmara de Vila Nova de Gaia

O social-democrata candidata-se a um quarto mandato à frente do terceiro maior concelho do país 12 anos depois de ter deixado a presidência da autarquia.

Menezes chegou a afirmar publicamente que não estava disponível para retornar à vida política ativa.



Foi candidato à câmara municipal do Porto, em 2013, mas perdeu a corrida eleitoral.



O nome do antigo presidente foi aprovado na sexta-feira pela concelhia do PSD de Gaia.



Luís Filipe Menezes foi eleito por três vezes consecutivas em Vila Nova de Gaia e sempre com maioria absoluta, a primeira vez em 1997.