Foto: Nuno Veiga - Lusa

Montenegro referiu durante um jantar em Arronches, Portalegre, no âmbito da iniciativa social-democrata "Sentir Portugal", que se está a assistir a uma degradação institucional como não há memória, depois de se saber que o primeiro-ministro esteve em silêncio na reunião do Conselho de Estado.



O líder do PSD lamenta que o chefe do Governo acrescente uma crise às dificuldades económicas e sociais dos portugueses.