Luís Montenegro acusa António Costa de estar a matar o próximo ministro da Saúde

Luís Montenegro acusa António Costa de estar a matar o próximo ministro da saúde ao garantir continuidade de políticas no SNS. No encerramento da Universidade de Verão do PSD, Montenegro disse que as medidas que o governo vai apresentar amanhã já vêm tarde , mas pede que uma delas seja a redução do IVA da energia e eletricidade para 6%.