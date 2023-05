Luís Montenegro acusa o primeiro-ministro de não ver o que toda a gente vê

Montenegro considera que o país está em maus lençóis e que Cavaco Silva pôs o dedo na ferida. Perante a reação de António Costa, o líder do PSD aproveitou as jornadas parlamentares do partido, no Funchal, para contra-atacar. Luís Montenegro considera que no governo não se quer ver o óbvio.