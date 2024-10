Foto: Hugo Delgado - Lusa

No discurso de encerramento do Congresso Nacional do PSD, o presidente do partido e primeiro-ministro anunciou sete novas medidas que pretende executar, algumas delas que já vêm de trás.



Se no discurso de abertura, ontem, Luís Montenegro apontou baterias à oposição, em particular ao PS, no encerramento foi diferente.