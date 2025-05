Luís Montenegro baixa a fasquia e admite o cenário de não chegar à maioria

O presidente do PSD admite assim o cenário de não chegar à maioria. Foi num comício, esta tarde, no centro do Porto, que começou com uma arruada participada, com segurança reforçada e cumprimentos à distância, em Santa Catarina.





Luís Montenegro diz sentir cada dia mais força, mas, neste penúltimo dia de campanha, baixa as expectativas: "Estaremos aptos para governar qualquer que seja a dimensão da vitória que nos derem".

A AD fecha esta sexta-feira a campanha, em Lisboa, com uma arruada no Chiado, um almoço com mulheres na Estufa Fria e um comício no Campo Pequeno.