Luís Montenegro congratula-se com vitória "inequívoca" da AD nas legislativas

No Conselho Nacional do PSD Luís Montenegro agradeceu a todos os "obreiros" da campanha eleitoral que levou à vitória da AD no último dia 18 de maio. O primeiro-ministro indigitado lembrou que a coligação venceu as eleições de forma inequívoca.

"Nós aumentámos a nossa diferença de mandatos parlamentares de dois para 31, relativamente ao segundo classificado, e de 30 para 33 relativamente ao terceiro classificado nestas eleições".



Luís Montenegro acredita que existem condições para uma legislatura de estabilidade e pede responsabilidade a todos.



"Estamos empenhadíssimos em formar governo. É uma tarefa que me cabe a mim e eu dedicar-me-ei a ela".



Tal como as declarações feitas em Belém, Luís Montenegro voltou a relembrar que o objetivo enquanto governo será aumentar rendimentos, para pessoas e empresas, e reter talento dentro do país.