"Luís Montenegro continua a não ser transparente"

", afirmou, na Antena 1, a dirigente Rita Matias.No programa Entre Políticos, a deputada e vice-presidente do grupo parlamentar do Chega salientou que há, neste momento, obstáculos à tentativa de fiscalizar a atividade do primeiro-ministro: "", lamentou a deputada, na semana em que ficou a saber-se que a Entidade para a Transparência recebeu pedidos de oposição do primeiro-ministro à consulta pública do seu registo de interesses - desde logo sobre a lista de clientes e serviços prestados pela Spinumviva.

"Nós não podemos perceber se qualquer peça legislativa que entra por parte do Governo vai beneficiar algum dos clientes da empresa de Luís Montenegro, porque não temos como saber quem são esses clientes", acrescentou a deputada, que não coloca de parte o apoio a uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso: "O Chega entende que é preciso apurar. Se algum outro partido avançar com inquéritos parlamentares, estou certa de que o Chega terá disponibilidade para negociar com essas forças e, eventualmente, viabilizar", sublinhou Rita Matias, que assinala: "Luís Montenegro está a deixar muito a desejar".

PS e PCP não avançam, mas, à partida, não bloqueiam inquérito parlamentar

Depois de, sob a liderança de Pedro Nuno Santos, ter anunciado uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar um eventual conflito de interesses de Luís Montenegro - e garantindo que o tema seria levado até à atual legislatura -, o

"O PS foi muito vocal e claro relativamente às necessidades de transparência do primeiro-ministro. Chegámos a anunciar que iríamos apresentar uma CPI na legislatura anterior. Aquilo que eu sei - e aquilo que todos nós sabemos - é: os titulares de cargos públicos, setores públicos, autarcas, cargos políticos, etc. são obrigados a fazer uma declaração junto da Entidade para a Transparência. Uma das componentes é o registo de interesses. E, essa declaração, no passado, era feita junto dos serviços da Assembleia da República. Com a alteração da legislação, passou a ser declarada junto de toda a outra declaração no Tribunal Constitucional e que agora é publicitada no site da Entidade para a Transparência", sublinhou, na Antena 1, o deputado socialista Pedro Vaz.





O membro da direção liderada por Pedro Nuno Santos - e que se prepara para deixar o cargo após a eleição de José Luís Carneiro - considera "estranho" que Luís Montenegro considere que "a lei não diz aquilo".

", acrescenta o socialista, que conclui: ""." com as eleições e que já há vários meses que a situação demonstrava que o primeiro-ministro não tem condições para continuar: "", aponta o comunista, que vê no assunto um "".", detalha o antigo deputado do PCP.".