Luís Montenegro devia condenar directamente Donald Trump?

Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, considera insuficiente a reacção do primeiro-ministro às declarações do presidente dos Estados Unidos.No programa Entre Políticos, a deputada do BE diz que a defesa do PM pelo respeito do Direito Internacional é uma proclamação oca e vazia.Para o deputado do PSD, o caso Tutti Fruti demonstra que os partidos têm de ser mais exigentes na selecção das escolhas para os cargos políticos.