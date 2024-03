Ao virar a página da campanha, Luís Montenegro ocupou o comício da noite desta terça-feira a falar do Chega, sem hesitar. Num piscar de olho aos eleitores que encontram no voto uma forma de protesto, o líder da AD diz compreender quem vota no partido de André Ventura. Não são nem racistas nem xenófobos, são apenas descontentes, disse Montenegro.





Reportagem de Nuno Amaral.