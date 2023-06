Luís Montenegro diz que Portugal tem de arriscar e subir o nível salarial

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Um dia depois de a líder do Banco Central Europeu se ter mostrado preocupada com o risco de uma espiral de inflação, precisamente por causa dos aumentos nos ordenados, o presidente do PSD contraria essa ideia e refere que "temos de arriscar e pagar melhor salário".