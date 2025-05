Luís Montenegro foi primeiro líder a ser eleito

De destacar que Pedro Nuno Santos é o cabeça de lista do PS por Aveiro, círculo onde, pelas 21h00, a AD liderava com mais de 42 por cento dos sufrágios.

Com quase 64 pro cento dos votos apurados, o Chega somava 21 por cento e o PS 20,7.

Foi também já eleito Nuno Melo, presidente do CDS-PP e número dois da lista da AD no círculo do Porto, onde Paulo Rangel foi cabeça de lista. Neste círculo, quando estavam contados quase 60 por cento dos votos, a AD liderava com 36,6 por cento, seguinda do PS, com 23,7, e do Chega, com 22,6 por cento.