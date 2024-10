Luís Montenegro informa Ventura sobre reunião com polícias

O primeiro-ministro indicou ao líder do Chega que as forças de segurança estavam representadas na dita reunião que Ventura dizia ignorado os polícias. "O Governo está em contacto permanente com as forças de segurança e, portanto, é incorreta a afirmação (...) O diretor nacional da PSP e o comandante-geral da GNR estiveram na mesma reunião com as pessoas que vivem nos bairros. O senhor deputado não sabe mas eu digo: estamos em reunião permanente com as forças de segurança".