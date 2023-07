O líder do PSD avisa o Ministério Público de que não vai aceitar condicionamento à ação política.

Ao comentar a desproporção nos meios usados e nas buscas da justiça à sede do PSD e à casa de Rui Rio, Luís Montenegro assume que o PSD partilha meios com o grupo parlamentar.



Garante que acontece dentro da legalidade, e tem a profunda convicção de que os antecessores também cumpriram todas as normas