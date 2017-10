Luís Montenegro não se candidata à liderança do PSD

RTP06 Out, 2017, 00:00 | Política

Dois dias depois de Pedro Passos Coelho ter anunciado que não se recandidataria à presidência do PSD, muitos figuras do partido surgiram como possível sucessor, incluindo o de Luís Montenegro, que tinha prometido que iria refletir no assunto.



No entanto, o antigo líder da bancada parlamentar dos sociais-democratas já descartou qualquer possibilidade de candidatura por “razões pessoais e políticas” e por entender que “não estão reunidas as condições necessárias” para o fazer.



“A apresentação de uma candidatura á liderança do Partido Social Democrata é uma prerrogativa que assiste a qualquer militante no pleno exercício dos seus direitos estatutários. Após a reflexão que fiz entendo que, por razões pessoais e políticas, não estão reunidas as condições para, neste momento, exercer esse direito”, refere Luís Montenegro num comunicado a que a RTP teve acesso.



O deputado não deixa no entanto de agradecer “todas as opiniões, contributos, manifestações de apoio e incentivo” das estruturas do PSD nos últimos dias.



Apesar de não avançar para a candidatura, Luís Montenegro sublinha que é necessário que o PSD "não fulanize o debate interno" e que seja capaz de discutir ideias e projetos para Portugal.



Isto porque, acrescenta o social-democrata, o país é “dirigido por uma maioria de esquerda que não tem uma visão estratégica” e que não vê “limites à sua ânsia de poder”.

"Total equidistância"

Montenegro apela ainda ao debate amplo sobre o país e promete “participar ativamente” no mesmo através de “contributos” e “reflexões que os candidatos aproveitarão, se assim o entenderem". Reitera, no entanto que não irá apoiar nenhuma das candidaturas, mantendo “total equidistância face às candidaturas que vão surgir”.



“Como militante de base que hoje sou, e como é obrigação de todos, não deixarei de fazer a minha opção e de participar, com o meu voto, na eleição direta e no Congresso Nacional que se lhe seguirá”, conclui o comunicado.



Fica assim desfeita a possibilidade de avanço de um dos nomes apontados para a sucessão de Pedro Passos Coelho à frente do partido. Se num primeiro momento Luís Montenegro tinha afastado a hipótese de se candidatar, admitia mais tarde, em entrevista à TSF, que poderia concorrer às eleições diretas.



Na próxima segunda-feira, o Conselho Nacional do PSD volta a reunir-se para discutir a antecipação do Congresso nacional do partido e das eleições internas, que deveriam decorrer nos primeiros meses de 2018.



Face ao fraco resultado do PSD nas eleições autárquicas de domingo, Pedro Passos Coelho anunciou na terça-feira que não se iria recandidatar à liderança do partido e sugeriu mesmo a antecipação do Congresso e a marcação das eleições diretas em dezembro.



Com esta decisão de Luís Montenegro, mantêm-se os nomes de Rui Rio, Paulo Rangel ou Santana Lopes, algumas das figuras de peso do PSD que poderão anunciar nos próximos dias a candidatura à liderança do partido.