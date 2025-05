Luís Montenegro: "O povo quer este Governo e não quer outro"

, destacou.

"Espera-se sentido de Estado, sentido de responsabilidade, respeito pelas pessoas e espírito de convivência na diversidade mas também de convergência e salvaguarda do interesse nacional", afirmou Luís Montenegro.







Os portugueses "querem uma legislatura de quatro anos" e "exigem" que "respeitem e que honrem a sua palavra livre e democrática". No entanto, prometeu que será o Governo para "todos, todos, todos".





Questionado pelos jornalistas sobre as condições de governabilidade, o líder social-democrata afiançou: "Não me parece que haja outra solução de Governo que não aquela que dimana da vontade livre, democrática e convicta do povo português".







Luís Montenegro sublinhou que apenas outro Governo seria possível "do ponto de vista aritmético": uma coligação entre PS e Chega, mas não considerou que esse possa ser um "cenário crível".







"Sim é sim" a Portugal





Quanto ao "não é não" declarado ao Chega de André Ventura em 2024, o líder do PSD afirmou apenas que cumpre os seus "compromissos".







"Temos palavra e cumprimos a nossa palavra", acrescentou. Recusou-se ainda a "teorizar" quanto aos próximos passos, nomeadamente quanto às reuniões que cada partido terá no Palácio de Belém.







Disse manter o compromisso e o espírito de "sim é sim" a Portugal.





"Tenho a certeza que vai acabar por imperar o sentido de responsabilidade", vincou ainda.







Luís Montenegro foi ainda questionado sobre o caso Spinumviva pelos jornalistas, o que desencadeou vários apupos dos apoiantes presentes na sede de campanha da AD.







O líder social-democrata sublinhou que a "razão objetiva" que conduziu às eleições "foi a rejeição de uma moção de confiança" na Assembleia da República.





Após esta eleição, "a moção de confiança que o povo endereçou hoje ao Governo é suficiente para que todos assumam as respetivas responsabilidades", assinalou Montenegro, exigindo ainda "maturidade" das forças políticsa.





Por fim, rejeitou falar de qualquer hipotética revisão constitucional com votos da AD, Chega e Iniciativa Liberlal na próxima legislatura ou antecipar a futura composição do Governo.