Luís Montenegro reeleito presidente do PSD com 94,8% dos votos

Montenegro recebeu 14.467 votos de um total de 15.261 votos apurados, de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do PSD.



Estavam inscritos quase 57 mil militantes, o que significa que houve uma taxa de abstenção superior a 70%. Registaram-se ainda 525 votos em branco e 269 nulos.





Há dois anos, votaram nas eleições diretas para presidente da Comissão Política Nacional (CPN) 16.602 militantes, de um universo de 41.863 militantes com capacidade eleitoral. Ou seja, nas eleições diretas de 2024 votaram mais militantes, num universo eleitoral mais pequeno do que o atual.



As "diretas" para o cargo de presidente da Comissão Política Nacional do PSD decorreram em simultâneo com a eleição dos delegados ao 43.º Congresso Nacional, marcado para 20 e 21 de junho em Anadia, no distrito de Aveiro.





Durante a tarde, após ter exercido o direito de voto, Montenegro disse aos jornalistas que o PSD não se deixa perturbar por "ruídos menores", numa aparente resposta a Pedro Passos Coelho, que na última semana intensificou as críticas ao Governo e não votou nestas eleições do PSD.





“O PSD está muitíssimo bem e recomenda-se. É um partido motivado, mobilizado e focado naquilo que é mais importante”, disse o primeiro-ministro aos jornalistas na secção de voto em Espinho, acrescentando que partido é “imperturbável face a ruídos menores”.





Luís Montenegro foi eleito pela primeira vez presidente do PSD em 28 de maio de 2022, numa eleição em que derrotou com mais de 72 por cento dos votos o antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva. Em setembro de 2024, foi reeleito sem oposição com 97,45 por cento dos votos.



