Luís Patrão. Morreu o dirigente histórico do PS

Morreu esta manhã, aos 68 anos, na residência em Serra D'el Rei, em Peniche.



Jurista de formação, desempenhou vários cargos no partido e no Governo.

Foi chefe de Gabinete de António Guterres no décimo Governo Constitucional e de José Sócrates entre 2005 e 2009.



Entre 1999 e 2000 foi secretário de Estado da Administração Interna.

Esteve ainda no conselho de supervisão da TAP até 2015.



Passou também pela ANA, ENATUR e foi presidente do Turismo de Portugal