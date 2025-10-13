Política
Autárquicas 2025
Luís Souto ganha Câmara de Aveiro contra irmão Alberto Souto
Luís Souto, da coligação PSD/CDS-PP/PPM, derrotou o seu irmão Alberto Souto, PS, nas eleições autárquicas de domingo em Aveiro, quando estão apurados os resultados em 10 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.
Depois do PSD/CDS-PP/PPM, com 39,35% e quatro mandatos, o segundo mais votado é o PS, com 33,67% e quatro mandatos, e o terceiro é o CH, com 10,90% dos votos e um mandato.
