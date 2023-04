Lula da Silva diz que protesto do Chega foi "cena de ridículo" e "papelão"

Foto: Rodrigo Antunes - Reuters

O presidente brasileiro, Lula da Silva, desvalorizou esta terça-feira o protesto do Chega durante o seu discurso no Parlamento, considerando que quando as "pessoas não têm uma coisa boa para aparecer" fazem "essa cena de ridículo", um "papelão".