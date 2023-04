Lula foi recebido nos Jerónimos por Marcelo Rebelo de Sousa

FOTO: Ricardo Stuckert

O Presidente brasileiro foi recebido esta manhã no Mosteiro dos Jerónimos por Marcelo Rebelo de Sousa no início da visita oficial de Lula da Silva a Portugal. Segue-se a cimeira entre Portugal e Brasil, no Centro Cultural de Belém. Vão ser assinados 13 acordos bilaterais.