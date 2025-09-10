Macau. PM otimista com fim de restrições de residência a portugueses
O primeiro-ministro acredita que será possível superar as restrições à residência de portugueses em Macau. Luís Montenegro manifestou esse otimismo, precisamente durante à visita à região especial da China que já foi administrada por Portugal.
A última estimativa do Consulado-geral de Portugal apontava para cerca de 155 mil portadores de passaporte português residentes, nesta altura, em Macau e Hong Kong.
O primeiro-ministro esteve reunido com o líder do governo de Macau, mas no encontro não foi abordado o tema sensível da detenção de um ex-deputado e cidadão português, que é suspeito de violação da defesa do Estado. Luís Montenegro considera que o caso exige "discrição" e "algum recato".
.
O chefe do governo de Lisboa acredita, então, numa solução para as limitações aos pedidos de residência.