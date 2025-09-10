Macau. PM otimista com fim de restrições de residência a portugueses

Desde 2023 que Macau não aceita novos pedidos de residência de portugueses com a justificação do exercício de funções técnicas especializadas, permitindo apenas justificações de reunião familiar ou anterior ligação ao território.

A última estimativa do Consulado-geral de Portugal apontava para cerca de 155 mil portadores de passaporte português residentes, nesta altura, em Macau e Hong Kong.

O primeiro-ministro esteve reunido com o líder do governo de Macau, mas no encontro não foi abordado o tema sensível da detenção de um ex-deputado e cidadão português, que é suspeito de violação da defesa do Estado. Luís Montenegro considera que o caso exige "discrição" e "algum recato".



O chefe do governo de Lisboa acredita, então, numa solução para as limitações aos pedidos de residência.