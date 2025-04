O novo executivo é composto por oito secretarias regionais, mais uma do que o anterior, e apenas dois dos titulares foram reconduzidos.



A pasta da Economia fica a cargo do líder do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, depois do acordo assinado para garantir uma maioria no Parlamento Regional.



Miguel Albuquerque diz que mantém a "o sentido de responsabilidade que sempre teve".