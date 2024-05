Madeira. Chega antevê que governação em minoria pode ser "mais proveitosa" para região

"Até antevejo esta situação como, se calhar, de alguma forma mais proveitosa para os madeirenses, porque o partido que governa, não tendo maioria, vai ter de ter mais cuidado e mais atenção ao fator da governação para as pessoas", disse Miguel Castro, em declarações à agência Lusa, na sequência da decisão do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, de indigitar Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional.

O PSD foi partido mais votado nas eleições regionais de domingo e conseguiu 19 deputados, falhando por cinco mandatos a maioria absoluta, que exige 24 eleitos, uma vez que o parlamento regional é constituído por 47 assentos.

Já hoje, PSD estabeleceu um acordo com o CDS-PP, que tem dois eleitos, para um apoio de incidência parlamentar.

"Não havendo esta maioria, o partido fica mais suscetível das opiniões das outras forças partidárias dentro do parlamento [...], tomara que sejam os cidadãos a ficar a ganhar com isto", afirmou o líder madeirense do Chega, que conseguiu quatro mandatos.

Repetindo o discurso que teve ao longo da campanha eleitoral, Miguel Castro defendeu que "moralmente e eticamente Miguel Albuquerque não reunia as condições para ser o presidente do Governo, [...] não é só por ser arguido ou não [...], é mesmo pela situação política que o envolve, de alguma forma, nestes casos de suspeita de corrupção e de compadrio".

"O partido mais votado foi o PSD, encabeçado por Miguel Albuquerque, a partir daí também não via que o senhor representante da República tivesse outra opinião formada", referiu.

O líder do Chega/Madeira concordou com a ideia que a solução conjunta de PS e JPP, que juntos têm 20 deputados, era inviável, até porque "mais nenhum partido se mostrou disponível para sustentar aquela união".

Quanto à eventual instabilidade governativa, Miguel Castro considerou que "são os riscos inerentes à situação", argumentando que "uma governação com minoria parlamentar é uma governação que exige muito mais, muito mais negociação, de negociação dentro do parlamento".

É no parlamento regional que o Chega pretende negociar propostas, inclusive viabilizar propostas apresentadas pelo Governo, considerando que "só assim é que poderá haver uma estabilidade política".

"Este cenário político implica, obviamente, já por si só que o Chega seja o fator central de tudo isto", realçou, reiterando que o partido não vai fazer acordos de governo, nem acordos parlamentares.

Miguel Castro adiantou ainda que o partido não fará "exigência ao programa de governo, nem às propostas que o partido for apresentando ao longo do mandato".

"Agora, vamos ser os fiscalizadores, vamos aprovar propostas que realmente interessem ou que salvaguardem os interesses dos madeirenses e porto-santenses, dos cidadãos, das famílias, das empresas", salientou.

Nas eleições de domingo, o PSD de Miguel Albuquerque (presidente do executivo madeirense desde 2015) voltou a vencer as legislativas regionais e elegeu 19 deputados, afirmando-se disponível para assegurar um "governo de estabilidade", mas o PS considerou haver margem para construir uma alternativa.

Na segunda-feira, o PS e o JPP anunciaram "uma solução de governo conjunta" no arquipélago, a apresentar ao representante da República na Madeira, apelando à participação dos restantes partidos, à exceção do PSD e do Chega, "de modo a construir um apoio parlamentar mais robusto".

Hoje de manhã, antes de serem recebidos pelo representante da República para a Madeira, os líderes regionais do PSD, Miguel Albuquerque, e do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, estiveram reunidos na Quinta Vigia, no Funchal, tendo estabelecido um acordo de apoio parlamentar.

Ao final da tarde, o representante da República para a Madeira anunciou que vai indigitar Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional, considerando que a solução conjunta de PS e JPP "não tem qualquer hipótese de ter sucesso".

As eleições antecipadas na Madeira ocorreram oito meses após as anteriores legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.