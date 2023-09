Madeira. Comissão Política Nacional do PAN aprova ratificação do acordo de incidência parlamentar

"A Comissão Política Nacional do PAN (CPN) aprovou a ratificação, por uma ampla maioria, do 'acordo de incidência parlamentar' celebrado com o PSD na Madeira, durante a reunião de hoje", lê-se num comunicado enviado às redações.



No documento, o PAN esclarece que “as notícias que vieram a público nos últimos dias carecem de rigor e não refletem com precisão a realidade dos acontecimentos”.



O acordo de incidência parlamentar entre o PSD e o PAN está a gerar polémica. O porta-voz do PAN na Madeira diz que o partido não foi ouvido. Já o PS acusa o PAN de se ter vendido por pouco e o presidente do CDS não esconde que gostava que o entendimento na Madeira fosse feito com a Iniciativa Liberal.



No comunicado, o partido Pessoas–Animais–Natureza salienta que o presente acordo “não é dar carta branca ao PSD Madeira ou ao Dr. Miguel Albuquerque, mas antes defender o cumprimento das propostas que foram apresentadas durante a campanha eleitoral.



“Este acordo de incidência parlamentar é uma oportunidade histórica para introduzir as causas e valores do partido na governação regional, contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, numa Madeira onde a proteção animal seja uma realidade e a proteção ambiental não seja apenas um agitar de bandeira”, sublinha o partido, garantindo que “irá acompanhar de perto o desenvolvimento deste acordo e garantir que ele reflita os interesses e preocupações das causas PAN”.



O acordo foi anunciado na terça-feira, depois de o PSD/CDS não ter obtido a maioria absoluta nas eleições regionais de domingo.



Na Grande Entrevista, na RTP3, esta quarta-feira, Miguel Albuquerque diz que foi uma "questão de oportunidade e de consistência política" a escolha do PAN para o acordo de governação na Madeira.



Também esta quarta-feira, Luís Montenegro afastou "qualquer razão" para que um acordo com o PAN venha a colocar em causa os valores defendidos pelo PSD e disse que “a porta não está fechada" à Iniciativa Liberal na Madeira.