Madeira. IL disponível para entendimentos com PSD mas sem Miguel Albuquerque

Rui Rocha considera que uma mudança na Madeira terá de passar por uma mudança de liderança no PSD.No plano nacional, ontem, em entrevista ao Observador, o ministro Pedro Duarte admitiu ver com bons olhos a possibilidade de entendimentos com a Iniciativa Liberal depois das eleições, numa espécie de geringonça à direita.Rui Rocha relativiza, mas regista as palavras do ministro dos Assuntos Parlamentares.Declarações no Funchal, à margem de uma iniciativa de campanha. As eleições na Madeira estão marcadas para 23 de março.