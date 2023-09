Madeira. Miguel Albuquerque admite estar "tranquilo" após votar

Miguel Albuquerque já votou, no Funchal. O candidato da coligação Somos Madeira diz estar "muito tranquilo" e que a abstenção se justifica com a população emigrante que reside no estrangeiro mas mantém habitação na região.

"Neste momento os indicadores são positivos, uma vez que temos muitas pessoas a votar já da parte da manhã. Portanto, acho que vai ser uma eleição com boa afluência às urnas", começou por afirmar o social-democrata e atual presidente do Governo Regional.



Miguel Albuquerque garantiu aos jornalistas que vai saber as primeiras projeções na sede do partido e que não tem "nervosismo".



Quanto à abstenção, o líder regional explica que há população emigrante que tem casa na Madeira, uma "população flutuante" que não reside na região.



"Isso dá uma falsa indicação relativamente ao número muito elevado da abstenção, que não acontece no ponto de vista prático".