Madeira. PAN apela aos eleitores para "não desistirem" apesar do cansaço

"Acreditamos que possa haver um certo cansaço, uma certa desmotivação, que haja uma certa descrença até relativamente aos agentes políticos, mas é importante não desistirem, não ficarem cansados da democracia, é importante exercermos o nosso direito", disse Mónica Freitas, em declarações aos jornalistas, depois de ter votado numa escola da freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz.

Mónica Freitas, que disse que no resto do dia até à noite eleitoral ia "aproveitar para estar com a família e amigos" e relaxar, admitiu que a taxa de abstenção é um motivo de preocupação, mas insistiu nos apelos aos madeirenses para que "não deixem de votar" e exerçam um direito que levou muitos anos a conquistar.

"Já fizemos tudo o que tínhamos a fazer da nossa parte e o importante agora é que as pessoas também se mobilizem e que também façam a sua [parte] a bem da democracia, porque votar é um direito e um dever que nós temos enquanto cidadãos e cidadãs para pensarmos no futuro da nossa região", salientou.