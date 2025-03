Madeira. Representante da República vai indigitar Albuquerque como presidente do Governo regional

O representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, vai indigitar o social-democrata Miguel Albuquerque, vencedor das legislativas regionais de domingo, como presidente do executivo do arquipélago.



"Decidi pedir ao senhor doutor Miguel Albuquerque que viesse ao palácio pelas 16h30 para o indigitar como presidente do Governo Regional", declarou Ireneu Barreto aos jornalistas, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.



O PSD venceu as regionais de domingo com a eleição de 23 deputados, falhando por um a maioria absoluta, mas assinou esta semana um acordo de incidência parlamentar e governativa com o CDS, que obteve um assento na Assembleia Legislativa.



Miguel Albuquerque, que lidera o executivo desde 2015, foi constituído arguido num processo que investiga suspeitas de corrupção no início de 2024. Demitiu-se e foi reeleito em maio em eleições antecipadas, mas o seu executivo minoritário caiu com a aprovação de uma moção de censura em dezembro.





(com Lusa)