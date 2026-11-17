Política
MAI apela à denúncia em casos de violência nas escolas
O ministro da Administração Interna diz que é essencial prevenir a violência entre jovens. Por isso, pede que as autoridades sejam alertadas sempre que sejam detetadas situações de bullying ou de agressões.
O apelo foi deixado esta terça-feira por Luís Neves a propósito do caso da jovem de 13 anos, agredida de forma violenta por colegas na Escola Delfim Santos, em Lisboa.O ministro foi questionado sobre o caso, em que uma agressão decorreu com outros colegas a assistirem e a filmarem para as redes sociais.
Os três alunos suspeitos de terem agredido esta aluna foram suspensos preventivamente e enfrentam processos disciplinares.
Este caso está a ser investigado pela Inspeção-Geral da Educação e foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de família de menores.
Os três alunos suspeitos de terem agredido esta aluna foram suspensos preventivamente e enfrentam processos disciplinares.
Este caso está a ser investigado pela Inspeção-Geral da Educação e foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ao Tribunal de família de menores.