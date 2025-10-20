MAI considera que sentimento de insegurança "nem sempre coincide" com realidade

As autoridades registaram, na última semana, cinco casos de pessoas atingidas a tiro. Na madrugada desta segunda-feira, um homem foi admitido no Hospital de Amadora-Sintra com ferimentos de bala num joelho. Na véspera, um jovem fora deixado na mesma unidade com ferimentos no abdómen.



"À revelia da PJ"

c/ Lusa

Questionada sobre as recentes notícias de mortes e tentativas de homicídio na Grande Lisboa, Maria Lúcia Amaral sublinhou queA ministra da Administração Interna falava à margem da inauguração da esquadra da PSP da Pontinha, em Odivelas, que foi alvo de obras de requalificação., retorquiu a governante, quando questionada sobre casos recentemente ocorridos na região de Lisboa., reforçou Maria Lúcia Amaral.Ao lado da ministra para a cerimónia de inauguração da esquadra, o diretor Nacional da PSP foi confrontado com a notícia do jornalsegundo a qual aquela força policial partiu para "uma das maiores apreensões de droga de sempre à revelia da PJ". Luís Carrilho remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa prevista para terça-feira, sem deixar de saudar o trabalho dos agentes, que apreenderam perto de seis toneladas de estupefacientes num armazém do Seixal.Por sua vez,, respondeu.Quanto às críticas dos sindicatos da PSP, que reclamam aumentos salariais e denunciam a ausência de respostas na proposta de Orçamento do Estado para 2026, a ministra disse estar a trabalhar para tal., redarguiu Maria Lúcia Amaral."Hoje, a cultura juvenil é outra, porque o mundo também é outro e os jovens têm muito mais alternativas e hipóteses de escolha. O que estamos a fazer na PSP é perceber como é que vamos dignificar a função e condição policial de modo a que possa ser atraente também para as novas gerações", rematou.