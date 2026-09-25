MAI diz-se "tranquilo" com comissão de inquérito e realça Polícia Judiciária como "instituição coesa"



Luís Neves vincou que saúda todas as "averiguações" ou "inquéritos" como "relevantes para que se esclareça toda a verdade" e "não fique a pairar nenhuma dúvida sobre qualquer facto.O ministro recusou-se a comentar as buscas que envolveram a Polícia Judiciária e o gabinete do diretor, sublinhando apenas que se trata de uma instituição "coesa".

Quanto às negociações com a PSP e a Polícia Judiciária, o ministro salientou que o Ministério ainda está "a trabalhar" nas propostas com os sindicatos.Afirma apenas que é necessário ter "humildade para saber escutar" e que o processo poderá ser longo.O ministro lamentou também a morte da morte da bombeira de Resende, realçando que este foi um ano de muitos feridos no combate a incêndios ou em acidentes de viação.