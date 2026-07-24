MAI pede respeito pelo seu trabalho

Esta manhã, à chegada às comemorações do dia do município, em Pedrógão Grande, Luís Neves pediu respeito pelo trabalho que está a realizar enquanto ministro e prometeu dar todas as explicações, mas no momento que ele próprio irá definir"Já disse, na terça-feira, que o meu respeito pelo escrutínio e pelo vosso trabalho é total. Mas também já disse que, no meu tempo, irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas, com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário", afirmou aos jornalistas Luís Neves."Por isso, gostaria que respeitassem o meu trabalho. Aqui estou a fazer uma homenagem aos pedroguenses, que têm sido uma população de gente resiliente, que passou por uma tragédia e está a procurar reconstruir-se", adiantou.