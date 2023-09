Lusa

O Parlamento reconfirmou esta tarde, tal como está, o pacote "Mais Habitação" do Governo que tinha sido vetado pelo Presidente da República.



A maioria socialista viabilizou a lei pela segunda vez, e, em votações que duraram duas horas, rejeitou todas as propostas de alteração.



Reportagem de Inês Ameixa.



É um pacote que o Presidente da República considera insuficiente mas que desta vez vai ser obrigado a promulgar.



As medidas do Governo para resolver a crise na habitação devem entrar em vigor no próximo mês.