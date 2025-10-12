Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições

O MAI especificou que, no domingo, data em que se deu o encerramento dos cadernos eleitorais, existiam 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.





Destes, 9.262.722 são eleitores nacionais, acrescentou o MAI.





Dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são eleitores estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional, acrescentou.





Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08h00 e as 19h00 de 12 de outubro, os eleitores vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.





Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.





Na sequência destas autárquicas serão repostas 302 freguesias que tinham sido agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, num processo que desagregará 135 uniões de freguesia.





Portugal tem 308 municípios e, na sequência das próximas autárquicas, terá 3.258 freguesias (o Corvo é o único concelho sem Junta de Freguesia, sendo as competências desta assumidas pela Câmara Municipal).





c/Lusa