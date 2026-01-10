"Mais pessoas reais na política", defende Jorge Pinto

Num discurso no jantar-comício, na Academia Almadense, em Almada, Jorge Pinto defendeu que é chegado o tempo de termos "mais pessoas reais na política e menos personas, menos agências de comunicação".

Foto: Marcos Borga, Lusa

O candidato apoiado pelo Livre disse que "já basta de ter um país tão inclinado à direita", acrescentando que é preciso recuperá-lo e que a sua candidatura será "mesmo a grande surpresa" no dia 18. 

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, fez alusão ao filme "Abril" do realizador italiano Nanni Moretti ao apelar que António José Seguro diga "qualquer coisa de esquerda".

O forró e o samba não faltaram nesta noite que contou ainda com as presenças, por exemplo, do deputado Paulo Muacho e da deputada Patrícia Gonçalves. 

Este domingo, a caravana de Jorge Pinto vai andar por Aveiro e Coimbra. 
