"Mais pessoas reais na política", defende Jorge Pinto
Num discurso no jantar-comício, na Academia Almadense, em Almada, Jorge Pinto defendeu que é chegado o tempo de termos "mais pessoas reais na política e menos personas, menos agências de comunicação".
Foto: Marcos Borga, Lusa
O porta-voz do Livre, Rui Tavares, fez alusão ao filme "Abril" do realizador italiano Nanni Moretti ao apelar que António José Seguro diga "qualquer coisa de esquerda".
O forró e o samba não faltaram nesta noite que contou ainda com as presenças, por exemplo, do deputado Paulo Muacho e da deputada Patrícia Gonçalves.
Este domingo, a caravana de Jorge Pinto vai andar por Aveiro e Coimbra.