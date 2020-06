Mais uma baixa no PAN

Passa a deputada não inscrita.



Cristina Rodrigues acusa a direção do partido de a silenciar e condicionar a "capacidade de trabalho".



A deputada considera que a estratégia definida pela direção tem-se afastado dos "princípios estruturais do PAN".



No espaço de uma semana, o Pessoas Animais Natureza perdeu seis elementos.



Entre eles os dirigentes da Madeira alegando divergências com a direção nacional.



À RTP, André Silva afasta o cenário de uma crise no PAN. O líder do partido garante que a liderança não está posta em causa.