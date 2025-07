A grávida que perdeu o bebé no Hospital de Cascais demorou quase 3 horas até ser atendida. A mulher vive no Barreiro e todas as urgências de ginecologia e obstetrícia na Margem Sul estavam encerradas, o que a obrigou a ir a Cascais. A ministra da Saúde disse que a resposta foi adequada e reitera que não se demite.