Maló de Abreu vai mesmo integrar as listas de candidatos a deputados do Chega. A RTP apurou que o antigo vice-presidente do PSD, da direção de Rui Rio, vai ser apresentado este sábado por André Ventura como cabeça de lista do Chega pelo círculo fora da Europa.

Maló de Abreu, que anunciou na semana passada a desfiliação do PSD e que negou esta aproximação ao Chega, vai, afinal, integrar as listas do partido de André Ventura.