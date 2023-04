"Manguito" em protesto no Palácio de Belém

Um grupo de artistas visuais resolveu fazer um protesto frente à Presidência da República com uma obra de arte. A escultura é inspirada no chamado "Manguito" de Zé Povinho, da autoria de Bordalo Pinheiro. O objetivo é representar o descontentamento e indignação dos portugueses. O Museu da Presidência da República vai abrir os Jardins e do Palácio de Belém para o público apreciar esta obra.