Política
Manifestação de interesse. Governo diz que 93% dos casos foram resolvidos
O ministro da Presidência afirma este Governo resolveu 93% dos casos pendentes e dos que deram entrada na Agência para a Integração Migrações e Asilo.
No primeiro dia da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado, a RTP também esteve em destaque. O Governo aprovou a segunda fase de rescisões, sendo que o rácio de saídas para entradas foi agravado %u201Cde quatro para uma", adiantou o ministro Leitão Amaro.
Ainda na comunicação social, este executivo espera ainda este mês comprar a agência Lusa na totalidade.