Manifestação de interesse. Governo diz que 93% dos casos foram resolvidos

Leitão Amaro defende que nunca tinha sido feito um trabalho tão grande de regularização de imigrantes em Portugal.



No primeiro dia da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado, a RTP também esteve em destaque. O Governo aprovou a segunda fase de rescisões, sendo que o rácio de saídas para entradas foi agravado %u201Cde quatro para uma", adiantou o ministro Leitão Amaro.



Ainda na comunicação social, este executivo espera ainda este mês comprar a agência Lusa na totalidade.