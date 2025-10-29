Manifestação de interesse. Governo diz que 93% dos casos foram resolvidos

O ministro da Presidência afirma este Governo resolveu 93% dos casos pendentes e dos que deram entrada na Agência para a Integração Migrações e Asilo.

Leitão Amaro defende que nunca tinha sido feito um trabalho tão grande de regularização de imigrantes em Portugal.

No primeiro dia da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado, a RTP também esteve em destaque. O Governo aprovou a segunda fase de rescisões, sendo que o rácio de saídas para entradas foi agravado %u201Cde quatro para uma", adiantou o ministro Leitão Amaro.

Ainda na comunicação social, este executivo espera ainda este mês comprar a agência Lusa na totalidade.
