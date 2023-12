"Manifestei disponibilidade para servir o PS", garante José Luís Carneiro

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro afirmou hoje que se estivesse preocupado com a sua carreira política talvez não tivesse avançado para a corrida, sem esclarecer o que pretende fazer a seguir.





“Agora é a vez do Pedro Nuno Santos”, defendeu Carneiro, quando questionado pelos jornalistas sobre a razão de abandonar o Rato e não esperar pelo novo secretário-geral do partido. Pede mesmo que não seja dada essa interpretação à sua saída, dizendo que vai ter com os seus apoiantes no hotel onde estava antes da declaração política.

Assegura que vai participar na campanha das eleições legislativas. “Sou um militante muito ativo”, diz.