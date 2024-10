Os promotores do "Manifesto dos 50" saúdam a disponibilidade de Amadeu Guerra para prestar contas regularmente na Assembleia da República. Aguardam com expectativa o compromisso do novo PGR para analisar as questões do segredo de justiça.

Os autores do "Manifesto dos 50" apelam ao novo procurador que cumpra o seu mandato como uma oportunidade para eliminar práticas que têm desvirtuado a missão do Ministério Público. Alertam para o uso ilegal ou abusivo de meios intrusivos de investigação como as buscas domiciliárias e as escutas telefónicas.