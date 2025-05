Manuel Alegre avisa que eleições se ganham nas urnas e não com sondagens

"Amigos e companheiros, as eleições não se ganham com sondagens, as eleições ganham-se nas urnas, por isso, vamos levantar as nossas bandeiras, vamos erguer o punho do PS, vamos lutar pelo socialismo democrático e vamos ganhar as eleições", afirmou o antigo candidato presidencial, que falava durante o tradicional almoço na Trindade, em Lisboa, antes da descida do Chiado, que marcam o último dia de campanha.

Numa curta intervenção, Manuel Alegre começou por referir que o país está nesta campanha eleitoral pela "responsabilidade pessoal e direta" do ainda primeiro-ministro, Luís Montenegro, que escolheu "as eleições antecipadas para não ter que ir ao parlamento dar explicações acerca dos negócios da sua empresa familiar".

"E por isso o nosso combate tem de ser um combate pela transparência contra a falta de transparência, um combate pela decência contra a falta de ética política", afirmou.