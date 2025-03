Manuel Alegre: "O risco maior que a democracia tem neste momento é o líder da AD ser substituído por um líder que faça uma coligação com o Chega"

Do ponto de vista internacional, Manuel Alegre tem muitas dúvidas que o fim dos ataques à Faixa de Gaza esteja para breve, muito por causa da atitude do atual presidente dos Estados Unidos. O poeta e presidente honorário do PS diz queDonald Trump está, na opinião de Manuel Alegre, a destruir todos os alicerces da liberdade e das instituições democráticas dentro e fora dos Estados Unidos. Nesse sentido,, não restando outra opção ao Velho Continente que não passe por investir no rearmamento.Nesta entrevista, a propósito do Dia Mundial da Poesia que hoje se assinala, o poeta que fez nascer a "Trova do Vento que Passa" partilha com os ouvintes uma reflexão sobre este género literário e conta que, aos 88 anos, continua a interrogar-se sobre muitas questões do passado e do futuro. Aos outros poetas, Alegre pede que