Manuel João Vieira desafia candidatos a "dar um pé de dança", promete "fado nacional" e leitão em Belém

Depois de várias tentativas, Manuel João Vieira conseguiu as assinaturas necessárias para a candidatura a Belém, "num esforço realizado por uma equipa".







“Queria, antes de mais nada, convidar os outros dez candidatos (…) a dar um pé de dança” na noite de fim de ano, no espetáculo que o próprio vai dar no Cais do Sodré, em Lisboa.

No plano político nacional acha que “não existe propriamente humor”, mas antes “uma ironia que tenta ser fina, mas muitas vezes é grosseira”. E acusa os outros candidatos de não terem “objetivos políticos concretos”.

“Estamos metidos numa encruzilhada. O mundo está metido numa encruzilhada”, lamentou, falando da guerra na Ucrânia e em Gaza e criticando a inércia portuguesa. “Não estamos a dar o salto”.

assegurou.Para o próximo ano que está prestes a começar, espera que “traga mais inteligência, mais sobriedade”. E admite que um dos desejos para 2026 é a “vitória nas eleições”, embora reconheça que não “parece fácil”, considerando as sondagens divulgadas., disse, explicando que devíamos “ter vários parlamentos, vários governos, tudo ao mesmo tempo”. Cenário que o candidato vê como “a confusão completa que está dentro dos portugueses”.Em tom de crítica, considera que o “país é dominado pela União Europeia”, que é “dominada pelos Estados Unidos”.considerou, destacando o desaparecimento da classe média no país., adiantou, acrescentando que as questões ambientais e as migrações têm passado ao lado da campanha de todos os candidatos.E referindo-se ao opositor André Ventura, o candidato ofereceu-se para pintar uma bandeira para o Chega com um sapo., afirmou Manuel João Vieira.Considerado “desconcertante, imprevisível”, o antigo professor universitário acha que “um presidente da República deve ter alguma imprevisibilidade”.É a Assembleia da República que tem de legislar, mas o candidato e artista plástico acredita que ao presidente da República “compete paternalizar e chatear, aborrecer de morte os ministros e os primeiros-ministros, para que cumpram determinadas ações que são importantíssimas para Portugal”.Ainda assim, se fosse eleito Manuel João Vieira cantaria um hino que o próprio compôs e o hino nacional., afirmou, acrescentando outras medidas como abrir portas do Palácio de Belém para os portugueses irem comer leitão.