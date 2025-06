Manuel Pizarro classifica apoio de José Luís Carneiro como sinal de união no PS

"Acho que hoje demos um grande sinal de total união da família socialista e demos outros sinais, que reputo de igualmente ou mais relevantes, da capacidade de trazer aqui uma parte do melhor que o Porto tem nos diferentes domínios", afirmou o candidato em declarações no final da cerimónia que de decorreu no Palácio da Bolsa.

Enfatizando querer fazer uma campanha eleitoral pela "positiva", Manuel Pizarro, quando questionado sobre as críticas do adversário Pedro Duarte, candidato pelo PSD ao Porto, à implementação do metrobus, preferiu levar o tema da mobilidade para outro assunto.

"Sendo o meu adversário membro do Governo [ministro dos Assuntos Parlamentares], coisa que podia resolver mesmo, aparentemente uma coisa simples, era acabar com as portagens dos pesados na CREP [Cintura Regional Externa do Porto] para libertar a Via de Cintura Interna dos pesados", respondeu o antigo ministro da Saúde do PS.

Concordando que "a fragmentação de um qualquer espaço político ajuda outro espaço político", referindo-se ao facto de haver muitos candidatos da direita a concorrer à Câmara do Porto, Manuel Pizarro afirmou, contudo, não ser nisso que está empenhado.

"Eu estou confiante na profunda relação que tenho com as pessoas do Porto e no facto de apresentar estas eleições as melhores propostas e as melhores equipas. Esta, aliás, será uma candidatura que não se dirige contra ninguém. É mesmo uma candidatura pela positiva a favor do Porto", disse.

E prosseguiu: "A minha relação com o Porto é tão íntima e tão profunda que nessa matéria não muda nada. Eu candidato-me ao Porto, colocando sempre o Porto em primeiro lugar. Não há nenhum momento da minha vida, enquanto cidadão e enquanto político, que eu não tenha colocado o Porto no primeiro lugar".