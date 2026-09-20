Manuela Eanes acredita que Seguro vai ser "um grande Presidente"

Manuela Eanes está convicta de que Seguro vai ser "um grande Presidente" e antecipa que o chefe de Estado vai "servir o país com integridade" e "sem arranjar problemas"."Este senhor - de quem gosto muito, e posso dizer que gosto muito, de coração - acho que vai ser um grande, grande, grande Presidente. Já está a ser. Sem arranjar problemas, servindo o país com integridade", disse Manuela Eanes a António José Seguro.Manuela Eanes lembrou as dificuldades que as pessoas enfrentam, motivo pelo qual "precisam sempre de apoio", e elogiou o "grande homem" que ocupa atualmente o Palácio de Belém, cargo que foi desempenhado pelo seu marido, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente democraticamente eleito.