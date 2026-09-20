Manuela Eanes acredita que Seguro vai ser "um grande Presidente"

Manuela Eanes acredita que Seguro vai ser "um grande Presidente"

No último dia da Festa do Livro de Belém, António José Seguro cruzou-se com a antiga primeira-dama Manuela Eanes nos jardins do Palácio, que recordou o "jovem dinâmico" que conheceu há vários anos em Penamacor.

Teresa Borges - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Miguel A. Lopes - Lusa

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Manuela Eanes está convicta de que Seguro vai ser "um grande Presidente" e antecipa que o chefe de Estado vai "servir o país com integridade" e "sem arranjar problemas".

"Este senhor - de quem gosto muito, e posso dizer que gosto muito, de coração - acho que vai ser um grande, grande, grande Presidente. Já está a ser. Sem arranjar problemas, servindo o país com integridade", disse Manuela Eanes a António José Seguro.

Manuela Eanes lembrou as dificuldades que as pessoas enfrentam, motivo pelo qual "precisam sempre de apoio", e elogiou o "grande homem" que ocupa atualmente o Palácio de Belém, cargo que foi desempenhado pelo seu marido, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente democraticamente eleito.
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