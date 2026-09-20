Política
Manuela Eanes acredita que Seguro vai ser "um grande Presidente"
No último dia da Festa do Livro de Belém, António José Seguro cruzou-se com a antiga primeira-dama Manuela Eanes nos jardins do Palácio, que recordou o "jovem dinâmico" que conheceu há vários anos em Penamacor.
Manuela Eanes está convicta de que Seguro vai ser "um grande Presidente" e antecipa que o chefe de Estado vai "servir o país com integridade" e "sem arranjar problemas".
"Este senhor - de quem gosto muito, e posso dizer que gosto muito, de coração - acho que vai ser um grande, grande, grande Presidente. Já está a ser. Sem arranjar problemas, servindo o país com integridade", disse Manuela Eanes a António José Seguro.
Manuela Eanes lembrou as dificuldades que as pessoas enfrentam, motivo pelo qual "precisam sempre de apoio", e elogiou o "grande homem" que ocupa atualmente o Palácio de Belém, cargo que foi desempenhado pelo seu marido, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente democraticamente eleito.
"Este senhor - de quem gosto muito, e posso dizer que gosto muito, de coração - acho que vai ser um grande, grande, grande Presidente. Já está a ser. Sem arranjar problemas, servindo o país com integridade", disse Manuela Eanes a António José Seguro.
Manuela Eanes lembrou as dificuldades que as pessoas enfrentam, motivo pelo qual "precisam sempre de apoio", e elogiou o "grande homem" que ocupa atualmente o Palácio de Belém, cargo que foi desempenhado pelo seu marido, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente democraticamente eleito.
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